1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme

Çorum'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin (13) sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Darp raporu alan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek, öğretmenden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı ve müfettiş görevlendirileceği belirtildi
07 Aralık 2018 13:45
Yazdır
'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yavruturna Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi Ceyhun E.'den sınıfta oturduğu sıradan kalkıp, kız öğrencinin yer aldığı sıraya oturmasını istedi. Bunun üzerine Ceyhun E., sırasını değiştirmek istemediğini söyleyerek, öğretmeninin talebini kabul etmedi. Öğretmen, sözünü dinlemediğini öne sürdüğü öğrencisi Ceyhun E.'yi yaşananlar üzerine rehber öğretmen M.A.'nın yanına gönderdi. Ceyhun E., rehber öğretmen ile görüşmesi sonrası ağlayarak, eve gitti. Ceyhun E., ailesine, rehber öğretmen tarafından başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurularak, dövüldüğünü söyledi. Aile fertleri, çocuklarından yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, gittiği polis merkezinde, rehber öğretmen M.A. hakkında şikayetçi oldu.

'KAFAMA VE VÜCUDUMUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE VURDU'

Sınıfta yerini değiştirmek istediklerini ve bu teklifi kabul etmediği gerekçesiyle dövüldüğünü öne süren Ceyhun E., "Dersimize giren öğretmenim, benden sınıftaki yerimi değiştirerek, başka sırada kız arkadaşımızın oturduğu yere oturmamı istendi. Ben de gitmek istemediğimi söyledim. O öğretmenimiz beni rehber öğretmenime gönderdi. Rehber öğretmenim kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurup, beni dövdü" dedi.

'OĞLUNDAN ŞİKAYETİMİZ VAR' DİYE ARAMIŞLAR

Polise gidip, şikayetçi olduklarını belirten anne Pembe E. de "Okuldan aradılar, gelmemi istediler. 'Oğlundan şikayetimiz var' dediler. Biraz zaman geçti; oğlum ağlayarak, eve geldi. 'Beni rehber öğretmenim darbetti' dedi. Baktım, başında şişlik var. Hemen buz tedavisi uyguladık sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Oğlum aynı öğretmenin birkaç gün önce de kendisine vurduğunu söylemişti. Oysa ben 'Öğretmen bir öğrencisine vurmaz' diyerek önemsememiştim" diye konuştu

'ZATEN AMELİYATLIYDI'

Bir süre önce oğlunun üzerine garaj kapısı düştüğünü de dile getiren Pembe E., "Benim oğlum zaten ameliyatlı, bir süre önce üzerine garaj kapısı düştü. Ağır yaralı olarak kurtulup, tedavi gördü" diyerek, oğlunun vücudundaki ameliyat izlerini gösterdi.

Baba Ceyhan E. ise "Sonuna kadar şikayetçiyim. Bir öğretmen, öğrencisini asla dövemez" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan iddialarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı ve müfettiş görevlendirileceği belirtildi. Rehber öğretmen M.A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,160 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 bin komiser yardımcısı adayı sonuçları açıklandı
05 Aralık 2018 20:03		 Belediye çalışanına 'zimmet' soruşturması
05 Aralık 2018 18:08
Öğretmene sosyal medya paylaşımı nedeniyle inceleme
05 Aralık 2018 15:35		 4 askerin şehit olduğu olayda ihmal şüphesi
03 Aralık 2018 09:30
'Çığlık atan akademisyen' videosuna inceleme
01 Aralık 2018 17:48		 Müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiasına soruşturma
29 Kasım 2018 14:42
Bıyık bırakan memurlar görevden uzaklaştırıldı
28 Kasım 2018 11:05		 9 başlıkta personel sisteminin sorunları ve öneriler
26 Kasım 2018 07:30
Hasankeyf taşıma ihalesi iptal edildi, Bakanlık soruşturma açtı
25 Kasım 2018 14:13		 Özel kolejde gıda zehirlenmesi iddiası
24 Kasım 2018 20:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolbeinn sigthorsson 2
mazeret izni 1
medipol başakşehir 4
ekrem imamoğlu 2
neven subotic 1
mansur yavaş 5
a101 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 1
trendyol 2
zorunda mıyım 2
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam