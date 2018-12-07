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7 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

7 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
07 Aralık 2018 15:30
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7 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 7 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 3 tutuklama İstanbul Jandarma'da 41 askere FETÖ gözaltısı Adana'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı Adana'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün hücre evi operasyonunda 36 kişiden 9'u daha tutuklandı Karaman'daki mahrem yapıdan 6 kişi daha tutuklandı İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 13 gözaltı Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
Memurlar.Net
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