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FETÖ'den örgüt mensuplarına 'yurt dışına kaçış uyarıları'

FETÖ'nün, ByLock yerine kullandığı gizli haberleşme programlarından biri olan Signal aracılığıyla, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan sözde il, ilçe veya eyalet imamlarına uyarı ve talimatlar gönderdiği belirlendi
07 Aralık 2018 13:47
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FETÖ'den örgüt mensuplarına 'yurt dışına kaçış uyarıları'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kullandığı gizli haberleşme programlarından biri olan Signal aracılığıyla, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan il, ilçe veya eyalet imamlarına uyarı ve talimatlar gönderildiği belirlendi.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda örgütün yeni yapılanması ile yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yol ve yöntemler deşifre ediliyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ üyelerinin sözde üst düzey yöneticilerle Signal aracılığıyla haberleştiği tespit edildi.

Bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçecek örgüt mensuplarına yönelik uyarı ve talimatların yeri aldığı yazışmalara ulaşıldı.

Signal aracılığıyla yapılan yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

- "Evden çıkmadan önce telefon ve sistem irtibatını kontrol edin. Yurt dışına açık mı, kontör yüklü mü? Signal ve Whatsapp kurulumundan emin olun. Telefonunuzu tam şarj edin. Powerbank ve telefon kulaklığını üstünüze alın"

- "Artık Edirne bölgesinde bile kıyafete bakıp anlam çıkarmak çok yaygın hale geldi. Tesettürlü olarak bir de sırt çantası olunca hemen şüphe uyandırabilir. Ayrıca arazi şartlarında tesettürlü olmak daha da kısıtlayıcı oluyor."

- "Abiler, hicretimiz hayırlı ve bereketli olsun inşallah, grupta iki abimiz sizi dualarla takipteler."

- "Sizi Yunanistan'a kaçış aşamasında an ve an takip edip bilgilendireceğiz inşallah. Saklandığınız evden çıktığınız andan itibaren ablalar tesettürden çıkıp ehli dünya gibi görünmesi gerektiğini biliyor mu?"

-"Yunanistan'a kaçarken arazide yürüme durumuna uygun outdoor çıkış kıyafeti ile geçtikten sonra en az şık 2 takım kıyafet hazırlandı mı? "

- "Fosforlu parlak renkte kıyafetler giyilmemesi gerektiği biliniyor mu?"

- "Hem Türkiye hem de Yunanistan'a geçtikten sonra araziye girdikten itibaren ses ve ışık disiplinine riayet edilmesinin önemi biliniyor mu?"

- "Tedbir alınmaz ise hipotermi - susuzluk tehlikesi olabileceği biliniyor mu?"

Signal programı

Darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasındaki FETÖ'nün ByLock yerine kullandığı haberleşme programlarından biri olan Signal'de, kullanıcılar mesajların hangi periyotlarda otomatik silineceğini kendileri belirliyor.

Yazışma, fotoğraf ve görüntülerin kullanıcıların belirlediği zaman aralığında silinebilmesi nedeniyle ByLock'a göre mesaj içeriklerine ulaşmanın daha zor olduğu şifreli haberleşme programı Signal, mesajlaşmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arama yapılmasına da imkan sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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