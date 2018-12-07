1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ve Başbakan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi
07 Aralık 2018 14:07
Yazdır
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem verdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kabulde konuşan Akıncı, KKTC'de yaşanan sel felaketinde 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de kayıp olduğunu belirterek, acılar sarılır sarılmaz daha planlı bir gelişim için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Hayatın devam ettiğini dile getiren Akıncı, KKTC'de kurumların daha iyiye gitmesi, demokrasi ve ekonomide daha üst seviyeye çıkmak için mücadele edileceğini bildirdi.

"Müzakere var veya yok buradaki toplumun AB müktesebatına uyum sağlamasının ne mahsuru var? Bunun herkese faydası var." ifadesini kullanan Akıncı, hem Rum liderliğinin hem de AB yetkililerinin görevlerini yapmadıklarını ve buna yardımcı olmadıklarını söyledi.

"CHP, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Akıncı'ya KKTC'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin her zaman Kıbrıs davasına sahip çıktığını, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istediğini belirterek, AB yetkilileriyle her görüşmelerinde KKTC'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün neden uygulamaya konulmadığını gündeme getirdiklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay (sağda)

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs konusundaki mücadelesine destek verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, KKTC'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde Kıbrıs'tan bahsederek daha çok tanınmasına fırsat yaratacaklarına inandığını vurguladı.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile de bir araya geldi.

Murat Demirci
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,269 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar'dan ABD Suriye Özel Temsilcisi'ne YPG mesajı
07 Aralık 2018 17:38		 AK Parti'de 6 eski bakan aday oldu
07 Aralık 2018 16:22
'Eğitim kurumu iktisadi hayatla birebir eşleşmeli'
07 Aralık 2018 15:27		 Pakdemirli'den 'Bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir' açıklaması
07 Aralık 2018 15:12
CHP-İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde sona yaklaşılıyor
07 Aralık 2018 14:37		 'Manas Üniversitesi FETÖ'nün iftiralarını çöpe atmış bir üniversite'
07 Aralık 2018 14:30
'Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak konusunda kararlıyız'
07 Aralık 2018 14:12		 Bakan Kurum: Büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz
07 Aralık 2018 13:48
Bakan Selçuk: Okullarda hiç kimse kayıt parası talep edemez
07 Aralık 2018 13:30		 AK Parti: Kira artışı konusunda 'ÜFE, TÜFE' oranları hakkında değişiklik yapabiliriz
07 Aralık 2018 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Mucit öğretmen, evini 11 yıldır bu yöntemle ısıtıyor
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Game of Thrones 5
mazeret izni 1
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
fake resim koyan kızlar 1
a101 2
mahzuni şerif 2
prison break 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
medipol başakşehir 4
kolbeinn sigthorsson 2
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam