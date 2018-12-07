'Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak konusunda kararlıyız'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır.

Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var.

Bütün bunları anlamamak için bir sebep yok. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor.

Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de şartları durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.

(MİT Başkanı Fidan'ın ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği iddiası) Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir.

Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım."