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'Manas Üniversitesi FETÖ'nün iftiralarını çöpe atmış bir üniversite'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor." dedi
07 Aralık 2018 14:30
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'Manas Üniversitesi FETÖ'nün iftiralarını çöpe atmış bir üniversite'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Kırgızistan'ın birliğini ve kardeşliğini bozmaya çalışan alçak girişimlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor." dedi.

Yıldırım ile Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberlerindeki milletvekilleriyle Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Aytmatov 90 yaşında" isimli etkinliğe katıldı.

Aytmatov'un hayatının anlatıldığı filmin gösteriminden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri oyun sahneledi.

Yıldırım, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 1995'ten bu yana binlerce Türk ve Kırgız gencini akıl ve bilgiyle eğitip, ahlaklı ve adaletli insanlar olarak yetiştirdiğinin altını çizerek, üniversitenin Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Manas Üniversitesine çok önem verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Gençlerimiz buradan milletine, devletine, ailesine, kendisine faydalı olacak nitelikler kazanarak mezun olsun istiyoruz." dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'de bayrağı indirmek, ezanı dindirmek isteyenlerin millet sayesinde başarısızlığa uğradığını belirterek, "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor. Birliğimizi kardeşliğimi bozmaya çalışan alçak girişimlere asla fırsat vermeyeceğiz. Manas Üniversitesi, bu gibi terör örgütlerine karşı Kırgızistan'ın da Türkiye'nin de en büyük teminatıdır. Burada okuyan gençler de sapık düşünceli örgüte karşı en büyük teminattır." diye konuştu.

Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerindeki kısa süreli durağanlığın Sooranbay Ceenbekov'un cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortadan kalktığına işaret eden Yıldırım, gelişmeler nedeniyle Meclis Başkanı Cumabekov'a teşekkür etti.

"Aytmatov, bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir düşünür"

Cengiz Aytmatov'un yıl boyunca süren 90. doğum yılı anma etkinliklerinin kapanışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldırım, Aytmatov'un, eserleri 130 ülkede, 75 dilde basılan büyük bir yazar, sadece Kırgızların değil bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir düşünür olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, "Okuyanların zihnini berraklaştıran, insanlara sevgiyle ve hoşgörüyle bakmayı öğreten Türk dünyasının bu ortak değerini gelecekte de anmaya, okumaya ve gençlerimize okutmaya devam edeceğiz." dedi.

"Türk dünyasını seven gençler olursa gelişmiş ülkeler oluruz"

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov da Manas Üniversitesindeki gençlerin yetişmesiyle Türkiye'nin Kırgızistan'ın geleceğinde önemli katkı yapacağını söyledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a yardımlarına dikkati çeken Cumabekov, şöyle devam etti:

"Türkiye bunu bir kardeş olduğu için yapıyor. Karşılığında bir şey istemiyor. Bizim bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Memleketlerimiz çok yaşasın, gençlerimizin geleceği parlak olsun Türkiye'yi, Kırgızistan'ı Türk dünyasını seven gençler olursa beraberliğimizi her zaman koruyacağız. Biz o zaman gelişmiş ülkelerin arasında olacağız."

Yıldırım, programın ardından Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Tolga Özgenç
Anadolu Ajansı
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