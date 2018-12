Dışişleri Bakanlığı sınav yönetmeliğinde değişenler

Giriş sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında genel esaslar MADDE 10 - (1) Bakanlıkça yapılacak giriş sınavları, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. (2) Adayların, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekir. Sınava girecek adaylar, cep telefonu ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar. Yazılı sınavda sözlük veya başka bir kaynaktan yararlanamazlar. (3) Giriş sınavının yazılı aşaması birden fazla bölümden oluşabilir. (4) Yazılı sınav kağıtlarının, sınav öncesinde mühürlenmiş olması şarttır. Mühürsüz olarak kullanılan sınav kağıtları toplanmaz ve kullanılmamış sayılır. Sınav kağıtlarının ad, soyad, aday numarası ve sınav türü yazılı olan köşeleri, sınav sonrasında kapatılarak kağıtların değerlendirme süreci sona erene kadar açılmaz. (5) Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler giriş sınavını kaybeder . Sınav Kurulu, sınava katılan adayların genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulmalarını isteyebilir . (6) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ile sözlü sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ayrı ayrı yapılır. Yazılı sınavın kendi içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her birinden de en az yetmiş puan alınması gerekir. (7) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir. (8) Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar, puan pusulalarına kaydedilir ve ilgili üye tarafından imzalanır. Sınav kurulu üyelerinin aday için verdikleri en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark yirmiden fazla olamaz. (9) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki hüküm saklı kalmak üzere, yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS'de elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanır. a) İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın her bir bölümünden en az yetmiş puan alınmış olması gerekir. b) İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS'den alınmış olan seksenin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. c) İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS'den alınmış olan seksenin üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bu bendin uygulanmasında daha düşük olan YDS puanı kullanılır.

Giriş sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında genel esaslar MADDE 10 - (1) Bakanlıkça yapılacak giriş sınavları, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. (2) Adayların, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve geçerlilik süresi olan T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekir. Sınava girecek adaylar, cep telefonu ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar. Yazılı sınavda sözlük veya başka bir kaynaktan yararlanamazlar. (3) Giriş sınavının yazılı aşaması birden fazla bölümden oluşabilir. (4) Yazılı sınav kağıtlarının, sınav öncesinde mühürlenmiş olması şarttır. Mühürsüz olarak kullanılan sınav kağıtları toplanmaz ve kullanılmamış sayılır. Sınav kağıtlarının ad, soyad, aday numarası ve sınav türü yazılı olan köşeleri, sınav sonrasında kapatılarak kağıtların değerlendirme süreci sona erene kadar açılmaz. (5) Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler giriş sınavını kaybeder. (6) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ile sözlü sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ayrı ayrı yapılır. Yazılı sınavın kendi içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her birinden de en az yetmiş puan alınması gerekir. (7) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir. (8) Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar, puan pusulalarına kaydedilir ve ilgili üye tarafından imzalanır. Sınav kurulu üyelerinin aday için verdikleri en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark yirmiden fazla olamaz. (9) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki hüküm saklı kalmak üzere, yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS'de elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanır: a) İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın her bir bölümünden en az yetmiş puan alınmış olması gerekir. b) İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS'den alınmış olan seksenin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. c) İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS/e-YDS'den alınmış olan seksenin üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bu bendin uygulanmasında daha düşük olan YDS/e-YDS puanı kullanılır.