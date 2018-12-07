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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan VDMK ihracı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracının gerçekleştiğini duyurdu
07 Aralık 2018 14:44
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan VDMK ihracı açıklaması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük VDMK ihracı bugün başarı ile tamamlandı.

Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım'ın tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi.

Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu.

Toplam 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Garanti Bankası'nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon'un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK'ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacak.

VDMK NEDİR?

Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), çeşitli finansal kurumların alacakları karşılığında çıkardıkları araçlardır. Bankalar ve benzer şirketlerin açtığı bazı krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satışından doğan alacaklar bu araçlara dayanak olabilir. VDMK ihracı yoluyla finansal kurumlar vadesi henüz gelmemiş bu alacaklarına likidite sağlar. Yatırımcı ise farklı niteliklere sahip bir alacak havuzunun getirisinden faydalanır.
Anadolu Ajansı
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