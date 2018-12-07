Rektörden engelli öğrenciye doğum günü sürprizi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, görme engelli öğrenciyi düzenlediği doğum günü partisi ve hediyesiyle sevindirdi.

Rektör Korkmaz, tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli Hatice Ateş'in (22) en büyük hayalinin bir televizyon programındaki ses yarışmasına gitmek olduğunu öğrendi.

Ateş ve arkadaşlarını okulun konferans salonunda toplayan Korkmaz, doğum günü hediyesi olarak Ateş'i gitmek istediği programa göndereceğini açıkladı.

Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Ateş, doğum günü pastasını kestikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir şeyi beklemediğini, sürpriz için herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Engelini bir farklılık ve artı olarak gördüğünü vurgulayan Ateş, "Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Rektör Korkmaz da Ateş'in hayalini gerçekleştirmenin, kendileri için de güzel bir anı olduğunu belirterek "Ülkemizde gerçekten son yıllarda engellilere yönelik ciddi bir duyarlılık ortaya çıktı. Yeter ki zihinler, bakış açımız engelli olmasın. Bir eksiğimiz başka bir alanda güce dönüşebilir. Bu anlamda ülkemizde engellilere karşı gelişen olumlu trendi çok anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Ateş ve 10 arkadaşı üniversitenin tahsis ettiği araçla İstanbul'a götürülecek.