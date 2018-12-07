|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu
Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bulunan havan topu mermisi, imha edildi
Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu.
Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
Bu haber 1,621 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI