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Kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu

Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bulunan havan topu mermisi, imha edildi
07 Aralık 2018 14:58
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Kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu

Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu.

Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
DHA
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