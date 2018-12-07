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GAZİRAY Projesi'nde sona doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GAZİRAY Projesi'nin yüzde 77'sinin tamamlandığını bildirdi
07 Aralık 2018 15:08
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GAZİRAY Projesi'nde sona doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2017 yılında GAZİRAY Banliyö Projesi'nin hazırlandığını hatırlattı.

Proje kapsamında 25 kilometre uzunluğunda güvenli, konforlu, ucuz 16 istasyonlu ulaşım hattı oluşturulacağını belirten Şahin, "2017'de başlanan çalışmaların yüzde 77'si tamamlandı. Yaklaşık 1,5 yılda çalışmalarda önemli bir yol alındı. Proje sayesinde Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 150 bin kişiyi daha hızlı ve ucuz taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, çalışmayla şehir merkezindeki ulaşım yoğunluğunun azaltılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında Başpınar-GATEM- Oduncular Sitesi arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek. Projede, 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak. Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek, transfer merkezine dönüştürülecek. Böylece, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Gaziantep, bu yatırımla daha hızlı ve ucuz ulaşıma kavuşacak. Proje kapsamında, Kültür Kongre Merkezi, Zeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, hastaneler-oteller bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının rahat, güvenli sağlanması ve bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmı yer altına alınacak."

Kerem Kocalar
Anadolu Ajansı
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