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Kültür harcamaları arttı

Türkiye'de geçen yıl kültür harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak yaklaşık 44,1 milyar lira oldu. Kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2, özel harcamaların payı ise yüzde 35,8 olarak gerçekleşti
07 Aralık 2018 15:09
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Kültür harcamaları arttı

Türkiye'de geçen yıl kültür harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı.

Buna göre, kültür harcamaları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin liraya yükseldi.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2, özel harcamaların payı ise yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017'de olduğu gibi yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 26,1 artarak 28 milyar 317 milyon 654 bin liraya ulaştı. Harcamaların yüzde 66,5'i merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 33,5'i ise yerel yönetim bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında mimarlık yüzde 34,9, kitap ve yazılı basın yüzde 10, gösteri sanatları yüzde 9,2, doğal miras yüzde 8,7, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,4 ve kültürel miras yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Hane halkı kültür harcamaları arttı

Hane halkı kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak, 15 milyar 308 milyon 307 bin liraya yükseldi. Özel harcamaların yüzde 97,1'i hane halkları, yüzde 2,9'i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve yayın giderleri yüzde 31,2, kitap, gazete ve dergi yüzde 14,7, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12, veri işlem ekipmanları yüzde 10,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 10,1, sinema, tiyatro, konser yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Kültürel mal ihracatı 24,7 milyar lira

Kültürel mal ihracatı söz konusu dönemde yüzde 28,9 artarak 24 milyar 658 milyon 896 bin lirayı buldu. Bu oran ana mal ihracatında yüzde 28,3 ve ikincil mal ihracatında yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. 2017 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,3 oldu.

Kültürel mal ithalatı, 2017'de 2016 yılına göre yüzde 33,2 artarak, 18 milyar 473 milyon 138 bin liraya ulaştı. Ana mal ithalatı yüzde 21,4, ikincil mal ithalatı yüzde 40,3 arttı. Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.

Kültürel ihracatta en büyük pay el sanatlarında

Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip el sanatlarının ihracat toplamı 17 milyar 919 milyon 563 bin lira olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,7'yi buldu. Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 10 milyar 190 milyon 630 bin liraya ulaşırken, toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı yüzde 55,2 olarak kaydedildi.

Enes Duran, Mehtap Yılmaz
Anadolu Ajansı
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