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İstanbul'da, 2 polise 'rüşvet' gözaltısı
Aranan şahısları yakaladıktan sonra yüklü miktarda para karşılığında serbest bıraktığı öne sürülen 2 polis memuru gözaltına alındı
Beylikdüzü'nde aranan şüphelileri yakaladıktan sonra para karşılığında serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis memuru gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bazı polis memurlarının rüşvet karşılığı yakaladıkları şüphelileri serbest bıraktıkları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Hesap hareketlerini kontrol eden Gasp Büro Amirliği Memur Suçları ekipleri, şüpheli 2 polis memurunun H.Y. ile M.D. olduğunu belirledi.
Memur Suçları Bürosu ekipleri, alt katlarında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosunda görevli iki polis memurunu, dün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye gönderildi.
Olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.
- "Aynı şüpheliden iki kez para almışlar"
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1 Kasım'da Beylikdüzü'nde bir adreste 8,5 yıl cezası olan G.Ç'yi yakalayan şüpheli polis memurlarının, G.Ç. ile pazarlığa oturup yüklü miktarda para karşılığında zanlıyı serbest bıraktığı belirtildi.
Parayı polislere veren G.Ç'nin Bakırköy'de kardeşi ile yerleştiği otele 19 Kasım'da operasyon düzenleyen şüpheli 2 polis memurunun, G.Ç. ile kardeşi S.Ç'yi tekrar yakaladığı kaydedildi. Şüpheli polisleri, araç içerisinde pazarlık sonucu yüksek miktarda para alarak kardeşleri serbest bıraktığı ileri sürüldü.
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