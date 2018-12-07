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İstanbul'da iİmar yönetmeliği değişti! Asansör zorunlu hale getirildi

İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi dört ve daha fazla olan binalarda asansör tesisi zorunlu hale getirildi
07 Aralık 2018 15:22
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İstanbul'da iİmar yönetmeliği değişti! Asansör zorunlu hale getirildi

İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu hale getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olacak.

Bakanlıkça, kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.

ALT SINIR 6 METRE

Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun tabii veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda bina, üstten bir kat kademelendirilecek. Her bir kademenin boyu ise 6.00 metreden aşağı olamayacak.

KADEME UYGULAMASI

Yönetmeliğe göre, 40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde, bu hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilecek.

Kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması amacıyla yapılan mimari çözümlerde en düşük yol kotunun altına düşülmemesi şartıyla bahçe tesviyesine ilişkin hususlar avan proje ile belirlenecek.

Kat yüksekliğini düzenleyen hükümde yapılan değişlikle, ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre, diğer katlarda 4.50 metre kabul edilerek uygulama yapılabilecek.

ASANSÖRLE İLGİLİ DÜZENLEME

Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunlu olacak. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilecek.

Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunlu olacak. Ayrıca, kat alanı 800 metrekareden ve bodrum kat dahil kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda, zemin kat üzerinde 20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılma zorunluluğu getirilecek.

Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi şartı aranacak.

MEVCUT YAPI RUHSATI BAŞVURULARI

Yönetmeliğin çıkmalarla ilgili bölümünde yapılan değişikliğe göre ise yapı kitlesinde (Örneğin H,T,L gibi şekilde olan yapı kitleleri) cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmalar birbirine 6.00 metreden fazla yaklaşamayacak.

1 Ekim 2017'den önce ruhsat alınmış yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği yönetmeliğe göre sonuçlandırılabilecek.

Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olan ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak kaydıyla ilgili hükümde belirtilen yüzde 30 sınırı ile kademe şartı olmaksızın, bu yönetmeliğe göre de sonuçlandırılabilecek. Bu durumda 0,00 kotunun altı ve üstü ayrı ayrı değerlendirilerek emsal hesabı yapılacak. Ancak tamamen gömülü bodrum katlarda yapılacak ortak alan otoparklar için ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak şartı aranmayacak.
Anadolu Ajansı
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