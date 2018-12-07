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Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu

Cihangir'de metruk binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bina içerisinde iki kişinin cesedini buldu
07 Aralık 2018 15:34
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Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu

İstanbul Cihangir'de metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı.Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay, Beyoğlu ilçesi Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında meydana geldi.

3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.


İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
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