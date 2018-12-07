|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu
Cihangir'de metruk binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bina içerisinde iki kişinin cesedini buldu
İstanbul Cihangir'de metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı.Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu haber 1,285 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI