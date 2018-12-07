Çingene Kızı sergilenmeye hazır

Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan ve yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı.

Çingene Kız Mozaiği'nin parçası olan 12 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yaklaşık 6 ay önce imzalanan protokolün ardından 28 Kasım'da Gaziantep'e getirildi.



Mozaikler, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini almak için hazırlandı.



12 parça Mozaik Müzesi'ne yerleştirildi.



Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından sergilenmeye hazır hale getirilen 12 parça mozaik, Çingene Kız mozaiği yanına ayrılmış özel alana yerleştirildi.



Yarın ziyarete açılacaklar



Mozaikler, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından yapılacak tanıtımın ardından yerli ve yabancı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.