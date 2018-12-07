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Çingene Kızı sergilenmeye hazır
Gaziantep'ten 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında kaçırıldığı evine geri getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı törenle tanıtılarak ziyarete açılacak
Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan ve yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı.
Çingene Kız Mozaiği'nin parçası olan 12 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yaklaşık 6 ay önce imzalanan protokolün ardından 28 Kasım'da Gaziantep'e getirildi.
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