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Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahla giren bir zabıta memuru, zabıta müdürü ile zabıta komiserini öldürdü, amirini ise yaraladı. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı
07 Aralık 2018 16:17
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Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahla giren zabıta memuru, zabıta müdürü ile zabıta komiserini öldürüp bir amirini yaraladı.

Zabıta memuru A.A., iddiaya göre kendisine pasif görev verildiği gerekçesiyle emekli emniyet müdürü olan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu, zabıta komiseri Habil Aykan ve zabıta amiri Kenan Özdemir'i yaraladı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan kurtarılamadı.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A., polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcısı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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