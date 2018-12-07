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AK Parti'de 6 eski bakan aday oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin 14 adayını daha açıkladı. AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74'e yükseldi. AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor
AK Parti'de yerel seçimler için il ve ilçe belediye başkanlıkları için aday tespitlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar
24'ü büyükşehir toplam 74 ilin belediye başkan adayı açıkladı. Açıklanan adaylar
arasında 6 eski bakan da bulunuyor. Eski bakanlardan 5'i büyükşehir de, biri
ise ilde aday gösterildi.
Eski bakanlar ve aday gösterildiği iller şöyle:
AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor.
AK Parti'nin yola devam edeceği başkanlar listesi ise şöyle:
Amasya'da Cafer Özdemir,
Halil Akkoç
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