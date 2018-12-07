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AK Parti'de 6 eski bakan aday oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin 14 adayını daha açıkladı. AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74'e yükseldi. AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor
07 Aralık 2018 16:22
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AK Parti'de 6 eski bakan aday oldu

AK Parti'de yerel seçimler için il ve ilçe belediye başkanlıkları için aday tespitlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 24'ü büyükşehir toplam 74 ilin belediye başkan adayı açıkladı. Açıklanan adaylar arasında 6 eski bakan da bulunuyor. Eski bakanlardan 5'i büyükşehir de, biri ise ilde aday gösterildi.
Öte yandan AK Parti'de İstanbul, Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye'nin adayı henüz açıklanmadı.

Eski bakanlar ve aday gösterildiği iller şöyle:
Ankara: Mehmet Özhaseki (Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı)
Düzce: Faruk Özlü (Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı)
Gaziantep: Fatma Şahin (Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)
İzmir: Nihat Zeybekci (Eski Ekonomi Bakanı)
Ordu: Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
Samsun: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor.
17 isimle yola devam
Öte yandan AK Parti'de 17 mevcut belediye başkanı ile de yola devam etme kararı alındı.

AK Parti'nin yola devam edeceği başkanlar listesi ise şöyle:

Amasya'da Cafer Özdemir,
Antalya'da Menderes Türel,
Artvin'de Mehmet Kocatepe,
Bilecik'te Nihat Can,
Bursa'da Alinur Aktaş,
Çankırı'da Hüseyin Boz,
Erzurum'da Mehmet Sekmen,
Gaziantep'te Fatma Şahin,
Gümüşhane'de Ercan Çimen,
Denizli'de Osman Zolan,
Erzincan'da Cemalettin Başsoy,
Kastamonu'da Tahsin Babaş,
Kırıkkale'de Mehmet Saygılı,
Kırşehir'de Yaşar Bahçeci,
Konya'da Uğur İbrahim Altay,
Muş'ta Feyat Asya,
Tokat'ta Eyüp Eroğlu.

Halil Akkoç

Anadolu Ajansı
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