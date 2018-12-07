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Kural dışı tartı cezalarına af 500 bin kişi kapsıyor

AK Parti'den yeni yasa teklifi. Kural dışı tartılar nedeniyle verilen idari para cezalarına bir defalık af geliyor. Düzenleme 500 bin kişiyi ilgilendiriyor
07 Aralık 2018 16:40
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Kural dışı tartı cezalarına af 500 bin kişi kapsıyor

Ak partinin yasa teklifi madencilik ve enerji piyasası kuruluyla ilgili de düzenlemeler içeriyor. Kural dışı tartılar nedeniyle verilen idari para cezalarına bir defalık af geliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , bu durumda yaklaşık 500.000 kişinin olduğunu açıkladı.

BU İŞLEMİ YAPANLARIN CEZASI SİLİNECEK

Damgası kokmuş bozulmuş damga süresi dolmuş olan tartılarla ilgili verilen idari para cezaları 1.12.2018 öncesi verilmiş olmak kaydıyla bir defaya mahsus affedilecek. Bu durumda olanlar yasa yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içinde tartıların bir götürüp gerekli düzeltmeleri yapacaklar. Bu işlemi yapanların cezaları silinecek
Memurlar.Net
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