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Yaşlılık aylığı artıryor!

Yaşlılık aylıklarında 1000 liranın alt sınır olması, işsizlik maaşında 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılması ve kira artışında TÜFE'nin baz alınması gibi yenilikleri içeren kanun teklifi komisyondan geçti
07 Aralık 2018 16:44
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Yaşlılık aylığı artıryor!

AK Parti'nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

Kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

Teklifteki dikkat çeken yenilikler şöyle:

- Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı'na geçiyor.

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.

- Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılacak.

- Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi için Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

- Hayvancılığın desteklanması amacıyla büyük ve küçükbaş hayvan satışından ve sütün satın alınma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotların maaşlarının yüzde 70'i gelir vergisinden muaf olacak.
Yeni Şafak
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