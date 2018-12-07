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Vergi borcu yapılandırmasını bozana yeni hak
Vergi borçlarını yeniden yapılandıran ancak, belirlenen sürede tutarları ödeyemeyenler için yeni bir düzenleme daha yapıldı
Yeni düzenlemeye göre, ödemeleri 2019 yılı ocak ayı sonuna kadar yapanlar, yeniden yapılandırmadan faydalanmaya devam edecekler.
İlgili madde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Kanun teklifine eklendi.
Böylece yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenlere ikinci bir şans daha verilmiş oldu.
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