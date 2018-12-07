1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlknur hemşire organlarıyla umut oldu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından dün beyin ölümü gerçekleşen hemşire İlknur Kocadağ'ın bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek
07 Aralık 2018 16:54
Yazdır
İlknur hemşire organlarıyla umut oldu

İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu çalıştığı hastane olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 40 yaşındaki hemşire İlknur Kocadağ'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Hastanenin ameliyathane bölümünde 20 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Kocadağ, geçen pazartesi günü geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirdi.

Hastane yönetimi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Kocadağ'ın ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi.

Ailenin onayının alınmasının ardından böbrek ve korneaları kentteki hastanelere, karaciğeri Malatya'ya, akciğeri ise İstanbul'da organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere gönderildi.

İlknur hemşire için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi.

Çalışma arkadaşları ve hasta yakınlarının katıldığı törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, İlknur hemşirenin çalışkanlığıyla yıllardır tüm meslektaşlarına örnek olduğunu, hastane olarak çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Bugün burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı son yolculuğuna uğurluyoruz ama o organlarıyla, diğer insanlara ümit oldu. Ben buradan duyarlılıklarından ötürü ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kocadağ'ın cenazesi hastanede yapılan töreninin ardından Buca'daki cemevine götürüldü.

Burada yapılan cenaze töreninin ardından Kocadağ, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 991 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avrupa'nın en yoğun trafiğinde İstanbul ilk 5'te
07 Aralık 2018 17:22		 Lise öğrencileri Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı
07 Aralık 2018 16:50
Bir garip olay! Vatandaşlar, ağaçlardan gelinlik topladı
07 Aralık 2018 16:29		 Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
07 Aralık 2018 16:25
Çingene Kızı sergilenmeye hazır
07 Aralık 2018 15:45		 Sivas'ta küçükbaş hayvanlarda veba salgını
07 Aralık 2018 15:40
Hindileri çalınan kadına devlet desteği
07 Aralık 2018 15:19		 Kültür harcamaları arttı
07 Aralık 2018 15:09
Kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu
07 Aralık 2018 14:58		 Rektörden engelli öğrenciye doğum günü sürprizi
07 Aralık 2018 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Mucit öğretmen, evini 11 yıldır bu yöntemle ısıtıyor
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 1
dünya ahiret bacım 4
trendyol 2
prison break 1
zeki müren 2
günaydın sözlük 3
a101 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 4
medipol başakşehir 4
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam