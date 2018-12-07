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FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü, Ankara'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı
07 Aralık 2018 17:02
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FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü sahte kimlikle yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü Mehmet A'nın Ankara Yenimahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla üzerinde Hakan İnkaya adına sahte kimlik bulunan Mehmet A'yı gözaltına aldı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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