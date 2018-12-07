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Adil Öksüz'den sonraki 'imam' Kemal Batmaz

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Selçuk Başyiğit, örgütün 2014'ten sonraki Hava Kuvvetleri sorumlusunun sivil imam Kemal Batmaz olduğunu söyledi
07 Aralık 2018 17:04
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Adil Öksüz'den sonraki 'imam' Kemal Batmaz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla İstanbul'da yargılanan eski kurmay albay Selçuk Başyiğit tanık sıfatıyla dinlenildi.

Başyiğit, FETÖ ile bağının aralarında Eski Milli Savunma Bakanlığı müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un da bulunduğu devre arkadaşları vasıtasıyla oluştuğunu, Ankara'da görev yaptığı dönemde kendisinden sorumlu örgüt üyesinin "İbrahim" kod adını kullanan Cafer Sarıkaya olduğunu beyan etti.

Örgütte "öğretmen" konumunda bulunan bir kişinin 2006'da düşürdüğü flaş bellekten bahseden Başyiğit, flaş bellekte FETÖ mensubu bazı askerlere ilişkin bilgiler bulunduğunu, bunun üzerine İbrahim kod adlı şahısla beraber davanın firari sanığı Adil Öksüz ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öksüz'ün bu dönemlerden itibaren Hava Kuvvetlerinde etkin olduğunu aktaran Başyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu flaş bellekle ilgili yaklaşık 100 kişiye işlem yapılacağını söyledim. Böyle bir belgenin düşürülmüş olmasının yanlış olduğunu söyledim. Adil Öksüz de bana, 'Bir öğretmen arkadaşımız düşürmüş.' dedi ve ağlamaklı oldu. Bana flaş belleğin imha edilmesi gibi bir talimatı olmadı. Daha sonra flaş bellek komutana arz edildi. Ben daha bu konuyla ilgili bir işlem yapamadan İstanbul'a tayin edildim."

İstanbul'daki mahrem imamı Kemal Batmaz

İstanbul'a tayin edilmesinden sonra da örgütle bağının devam ettiğini, Ankara'daki sorumlu örgüt üyesinin kendisini davanın sivil sanıklarından Kemal Batmaz'a devrettiğini kaydeden Başyiğit, "İstanbul'daki son iki senemde Kemal Batmaz ile görüşmelere başladım. Kendisi iş adamıydı ve çok aktif gözükmüyordu o dönemde. Görüşmelerimiz Çamlıca'daki bir evde oluyordu. Bu evi yer tespitinde göstermiştim." diye konuştu.

İstanbul'da bulunduğu sırada Öksüz'ün babasıyla da tanıştığını ifade eden Başyiğit, örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile 2013'te görüşme yaptığını beyan etti.

Yanında bulunan bir kişinin Gülen'e "Buraya Kemal Batmaz tarafından gönderildi" dediğini ve bunun üzerine Gülen'in kendisiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Başyiğit, "Nereden geldin dediler, 'Hava Kuvvetleri' dedim. Kemal (Batmaz) Bey'in gönderdiği kişilerden olduğumu söylediler. Gülen, 'Nasılsınız' diye sordu, sonra da dua etti gönderdi beni. 3-5 dakikalık kısa bir görüşmemiz oldu." dedi.

Ergenekon ve Balyoz'da FETÖ parmağı

FETÖ'cülerin kendilerinden olmayan askeri personeli saf dışı bırakmak için aleyhte propaganda yaptıklarını belirten Tanık Başyiğit, "Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde kimi hedef alırlarsa hedef alınan kişi ya yargılanıyor ya da ordudan ayrılmak zorunda kalıyordu. Bu kişi hakkında basında haberler çıkmaya başlıyordu. Eşiyle, çocuğuyla ilgili haberler ya da kendisinin başkalarıyla olan ilişkileriyle ilgili haberler. Bu kişiler kendi sınıfının dışında görevlere ve illere atanıyordu. Darbe girişiminden sonra darbede yer alan kişilerin isimlerini ortaya koyduğumuzda bunun FETÖ tarafından yapıldığını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Üs komutanı FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş

Davanın bazı sanıklarının FETÖ bağına ilişkin bildikleri sorulan Başyiğit, darbecilerin sözde atama listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan eski albay İlhan Karasu'nun akademiden devre arkadaşı olduğunu ve darbeye katılan kişilerle yakın olduğunu dile getirdi.

Olay tarihinde Akıncı Üssü'nün komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim'in de FETÖ'ye mensubiyeti bulunduğunu kaydeden Başyiğit, "Evrim ile Malatya'da aynı filoda çalıştım. O dönemde bekar evine gittiğimde Evrim, cemaati savunur ve sevdiğini belirtir cümleler kullanırdı. Cemaate lise yıllarında girdiğini söylemişti. Bana, 'Fetullah Gülen'in ışığı sabaha kadar yanıyor, ben bakıyorum, sabaha kadar uyanık duruyor.' şeklinde bir hikaye de anlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Başyiğit, sanık eski tuğgeneral Van'ın da örgüt içindeki etkin kişilerden olduğunu, eski havacı tuğgeneral Aydemir Taşçı'nın örgüt üyeleri ile yakın temasının bulunduğunu, sanık eski tuğgeneral Recep Sami Özatak'ın da FETÖ sistemi içine dahil olduğunu duyduğunu beyan etti.

"Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz"

Tanık Başyiğit'in beyanlarının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Söz alan sivil sanıklardan Batmaz, aleyhindeki beyanların çelişkili olduğunu, doğruyu yansıtmadığını ve örgütte bir görevinin bulunmadığını iddia etti.

Bunun üzerine Başyiğit, "Geçmişte Hava Kuvvetlerinden sorumlu olan kişi Adil Öksüz'dü. 2014'ten sonra ise Hava Kuvvetlerinde sorumlu olan kişinin Kemal Batmaz olduğunu biliyorum." dedi.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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