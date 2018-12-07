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Sahte kimlikle e-Devlet üzerinden arsa dolandırıcılığı: 10 gözaltı

Düzenledikleri sahte kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alarak başkasına ait 15 milyon lira değerindeki arsanın iki parçasını yarı fiyatına sattıkları iddia edilen 10 kişi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı
07 Aralık 2018 17:05
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Sahte kimlikle e-Devlet üzerinden arsa dolandırıcılığı: 10 gözaltı

Düzenledikleri sahte kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alarak, başkasına ait 15 milyon lira değerindeki arsanın iki parçasını yarı fiyatına sattıkları iddia edilen 10 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir işlem için nüfus müdürlüğüne giden 4 kişi, adreslerinin bilgileri dışında değiştirildiğini fark etti.

Bu kişilerin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatlarının ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, miras yoluyla söz konusu kişilere kalan ve Etimesgut'ta bulunan 15 milyon lira değerindeki arsanın iki parçasının hak sahiplerinin bilgisi dışında satıldığını belirledi.

Satışı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, İstanbul'da T.Y. tarafından yönetilen bir suç örgütünün varlığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, T.Y'nin yanı sıra G.K, Ş.B, E.Y, P.Ş. ve S.M. ile sahte kimlikleri hazırlayan M.Ö. ve şoför M.Y. ile arsa satışına aracılık ettiği belirlenen 4 emlakçının kimlik bilgilerine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, söz konusu 12 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, T.Y'nin kurup elebaşılığını yaptığı suç örgütünü sevk ve idare eden G.K'nın değerli gayrimenkulleri olan kişileri tespit ettiği, daha sonra bu kişilerin yerine geçecek kişileri bulduğu belirlendi.

T.Y'nin kardeşi M.Ö'nün gerçek kişiler adına sahte kimlikler hazırladığı, Ş.B, E.Y, P.Ş. ve S.M'nin bu kimliklerle PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi aldığı öğrenildi.

Sahte kimlikle alınan GSM hatlarının da tanımlandığı e-Devlet sistemi üzerinden hak sahiplerinin tüm iletişim bilgilerini değiştiren şüphelilerin, daha sonra rastgele emlakçılara giderek, kendilerine ait arsayı satmak istediklerini söyledikleri tespit edildi.

Etimesgut'taki 15 milyon lira değerindeki arsanın iki parçasının bu şekilde yarı fiyatına satıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Polisten "kontrol edin" uyarısı

Mağdur olunmaması ve bu tür usulsüzlüklerin engellenmesi amacıyla konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir emniyet yetkilisi, vatandaşlardan belli zaman aralıklarıyla e-Devlet sistemine giriş şifrelerini, bilgileri dışında telefon hattı açılıp açılmadığını, tapu ve diğer kişisel bilgilerinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmelerini istedi.
Anadolu Ajansı
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