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Sağlık Bakanlığı'ndan '30 dakika' açıklaması

Acil durumda personelin 30 dakikada hastanede olması gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı genelgesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, genelgede ikamet zorunluluğu değil, nöbet yerine ulaşım zamanının tanımlandığı belirtildi
07 Aralık 2018 17:16
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Sağlık Bakanlığı'ndan '30 dakika' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 'sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması' konulu genelgede "Yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması" maddesine açıklık getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkür genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır.

Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgemiz nedeni ile basın organlarında yapılan haberler ve sosyal medyada verilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği anlaşıldı. Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalarımız için hekimlerimiz icap nöbeti tutmaktadırlar. Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler.

Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkur genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır.

Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlı."
DHA
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