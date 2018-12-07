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Avrupa'nın en yoğun trafiğinde İstanbul ilk 5'te
İstanbul'un trafiğin en yoğun olduğu 4'üncü Avrupa kenti oldu. Bİr araştırma şirketinin verilerine göre, listenin ilk sırasında Moskova son sırasında ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana var
Avrupa kentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Listenin 1'inci sırasında Rusya'nın başkenti Moskova bulunurken, İstanbul ise 4'üncü sırada yer aldı.
Araştırma şirketi INRIX tarafından 2017 yılının verilerine göre, Avrupa kentleri arasından trafiği en yoğun olanlar belirlendi.
Trafiğin en yoğun olduğu saatler üzerinden yapılan araştırmanın sonucuna göre, Rusya'nın başkenti Moskova, sürücülerin trafikte en çok kaldığı kent oldu. Listenin 2'nci sırasında İngiltere'nin başkenti Londra yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris ise sürücülerin trafikte en çok kaldığı 3'üncü kent oldu.
Listenin üst sıralarında yer alan kentlerden biri de İstanbul oldu. Sürücülerin trafikte en çok kaldığı 4'üncü kent olarak İstanbul belirlendi.
Trafiği en yoğun olan Avrupa kentlerinin sıralaması şöyle:
1- Moskova (Rusya)
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