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Eski gelir uzmanına FETÖ'den hapis
FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen gelir uzmanı Nuriye Şenel, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Başkentte eski gelir uzmanı Nuriye Şenel'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan Nuriye Şenel ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına eklenen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için Şenel'e söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Şenel, FETÖ üyesi olmadığını savundu.
Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını öne süren Şenel, beraatini talep etti.
Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre, Şenel'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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