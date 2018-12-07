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Çinlilerden 5G'li telefon: Xiaomi Mi Mix 3

Geleceğin internet standardı 5G yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin 5G destekli yeni telefonu Xiaomi Mi Mix 3 çalışırken görüntülendi
07 Aralık 2018 17:29
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Çinlilerden 5G'li telefon: Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 2019'un ilk çeyreğinde 5G destekli bir versiyonu da geliyor. 2019'un başında 5G desteğiyle gelecek nadir hatta bir ihtimalle ilk model olacak kızaklı akıllı telefon, gücünü yeni tanıtılan 7 nm Snapdragon 855 işlemciden alacak.

Snapdragon'un yeni nesil amiral gemisi ile gelecek olan 10 GB RAM'lı Mi Mix 3 modeli ile birlikte kullanıcılar 2 Gbps indirme hızına ulaşabilecekler. Tabiri caizse hücresel veri hızıyla kullanıcıların aklını alacak olan teknoloji devi, 5G teknoloji ile birlikte oldukça iddialı geliyor.

Çin Mobil Ortağı Konferans Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte canlı olarak görüntülenen 5G ile çalışan Mi Mix 3'ün 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

6.4 inç boyutundaki AMOLED ekranın üzerine kurulan Xiaomi Mi Mix 3 yüzde 93'lük ekran kasa oranıyla da oldukça dikkat çekiyor. Full HD+ çözünürülüğü ile kaliteli diyebileceğimiz bir ekran deneyimi vaat eden Mix 3'ün ekranı ise 2340x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

10 nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 845 ve Snapdragon 855 (5G'li versiyonu) işlemcisinden gücünü alan akıllı telefona, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 630 GPU veriyor. Mi Mix 3 modelindeki bu işlemciye ise 6/ 8/10 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GBdahili depolama alanı eşlik ediyor.
DHA
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