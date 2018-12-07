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Bakan Akar'dan ABD Suriye Özel Temsilcisi'ne YPG mesajı

Ankara'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'yi kabul eden Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin terör örgütü PYD ile ilişkisini sonlandırması gerektiğini söyledi.
07 Aralık 2018 17:38
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Bakan Akar'dan ABD Suriye Özel Temsilcisi'ne YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyecek"

Bakan Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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