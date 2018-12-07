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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı
07 Aralık 2018 18:10
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Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 211,30 211,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.392,00 1.413,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25 198,25 192,70 196,70
Lira (Tam) Ziynet 1.371,00 1.392,00 1.361,00 1.381,00
Yarım Ziynet 686,00 696,00 680,00 690,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 340,00 345,00
Anadolu Ajansı
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