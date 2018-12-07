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Cinsel istismar suçu işleyen memur olamayacak

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, devlet memuru olabilmek ve memuriyette kalabilmek için gerekli koşulların arasına, "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz" suçlarından hüküm giymemiş olma şartının eklenmesini öngören kanun teklifi verdi
07 Aralık 2018 18:19
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Cinsel istismar suçu işleyen memur olamayacak

TBMM Başkanlığı'na sunulan Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yürütme ve yürürlük dışında tek maddeden oluşuyor.

Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine, "Anayasal duzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar " ibaresi ekleniyor.

Buna göre, devlet memuru olabilmek ve memuriyette kalabilmek için gerekli koşullar arasına, affa uğramış veya memnu hakların iadesi kararı almış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarından hüküm giymeme şartı ekleniyor.
Anadolu Ajansı
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