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Adana'daki 'Kebap ve Şalgam Festivali' iptal edildi
Adana'da 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali' valilikçe iptal edildi. Kararın gerekçesi; kişilerin can ve mal güvenliği
Adana Valiliği "Kebap ve Şalgam Festivali"nin iptal edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenmesi planlanan festivale ilişkin, "İlimizde 8-9 Aralık 2018'de gerçekleştirilmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali' kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyadan organize olan vatandaşların, akşam saatlerinden itibaren tarihi Büyüksaat civarındaki Kazancılar Çarşı'nda sabah saatlerine kadar bir araya geldiği festivalde, 2015 yılında bir grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açılmıştı.
Ölen veya yaralananın olmadığı olaydan sonra gözaltına alınan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Festivali herhangi bir yasal kurumun organize etmemesi ve muhatap bulunamaması da gündeme gelmişti.
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