1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

Ankara'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
07 Aralık 2018 19:01
Yazdır
Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

Ankara'da, otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Emin Balıkçı idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde, yoldan çıkarak dereye düştü.

Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Havva Civelek olay yerinde, Betül Civelek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,436 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 bin 504 engellinin kamuda istihdamı sağlanacak
07 Aralık 2018 19:52		 15 Temmuz gecesini kitabında anlatacak
07 Aralık 2018 19:49
Aracında bunları bulunduranlara ceza yazılacak
07 Aralık 2018 19:40		 Adana'daki 'Kebap ve Şalgam Festivali' iptal edildi
07 Aralık 2018 19:00
İlknur hemşire organlarıyla umut oldu
07 Aralık 2018 18:35		 Avrupa'nın en yoğun trafiğinde İstanbul ilk 5'te
07 Aralık 2018 17:22
Lise öğrencileri Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı
07 Aralık 2018 16:50		 Bir garip olay! Vatandaşlar, ağaçlardan gelinlik topladı
07 Aralık 2018 16:29
Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
07 Aralık 2018 16:25		 Çingene Kızı sergilenmeye hazır
07 Aralık 2018 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Sağlık Bakanlığı'ndan '30 dakika' açıklaması
Mucit öğretmen, evini 11 yıldır bu yöntemle ısıtıyor
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 2
üçü bir yerde 1
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 1
Game of Thrones 5
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
Manuel da Costa 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 4
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
uyumak istememek 3
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam