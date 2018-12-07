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Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
Ankara'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da, otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Emin Balıkçı idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde, yoldan çıkarak dereye düştü.
Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Havva Civelek olay yerinde, Betül Civelek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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