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Bakan Kurum: İkinci 100 günlük eylem planlarına geçiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hamdolsun yüzde 98 başarıyla Bakanlığın eylem planları tamamlandı. Şimdi ikinci 100 günlük eylem planlarına geçiyoruz. Bunun içerisinde tüm Türkiye'de millet bahçesi yapma projemiz var." dedi
07 Aralık 2018 19:06
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Bakan Kurum: İkinci 100 günlük eylem planlarına geçiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüzde 98 başarıyla Bakanlığın eylem planlarının tamamlandığını belirterek, "Şimdi ikinci 100 günlük eylem planlarına geçiyoruz. Bunun içerisinde tüm Türkiye'de millet bahçesi yapma projemiz var." dedi.

Kurum, Meram Belediyesinin yürüttüğü 1646 konutluk Uluırmak Evleri projesinin temel atma töreninde, şehirleri gezerek ildeki yerel yöneticilerle problemleri çözmeye çalıştıklarını söyledi.

26 ili ziyaret ettiğini anlatan Kurum, vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, hazırlanan projelerin hızlı şekilde inşasına başladıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de millet bahçelerini yapıyor olacağız"

Kurum, 100 Günlük Eylem Planları'nı tamamladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hamdolsun yüzde 98 başarıyla Bakanlığın eylem planları tamamlandı. Şimdi ikinci 100 günlük eylem planlarına geçiyoruz. Bunun içerisinde tüm Türkiye'de millet bahçesi yapma projemiz var. Her ilimizde bir tane millet bahçesi yapacağız. Burada gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız mutlu ve huzurlu şekilde hem sporlarını hem de yürüyüşlerini yapacak. İçindeki millet kıraathanelerinde gençlerimiz, ders çalışacaklar, kitap okuyacaklar, çay ve kahve içecekler. Geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 5 millet bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi etaplar halinde tüm Türkiye'de millet bahçelerini yapıyor olacağız."

Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusunun da yüzde 71'inin birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yaşadığını anımsatan Kurum, meydana gelen depremlerde ise 86 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Yaklaşık 592 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik"

Kurum, bu depremlerin acilen risk altındaki konutların dönüştürülmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Konya, bu anlamda şanslı. Dördüncü derece deprem bölgesinde. Burada belediye başkanlarımız planlı şekilde büyümeyi sağladı. Burada çok fazla çarpık yapı yok. Ama dönüşmesi gereken birçok da proje ve alan var. Bakanlık olarak tüm ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 592 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Etaplar halinde bütün şehirlerimizde dönüşmesi gereken alanları da gidip yerinde inceleyerek kararını veriyoruz. Bu yapacağımız projeler, mahalle anlayışını, kültürümüzü kaybetmeyeceğimiz projeler olmak zorunda. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte kent merkezlerinde yenileme alanları ilan ettiğimiz alanların dönüşümünü de yapacağız."

Riskli yapıların dönüşümü başlıyor

Halkın rıza göstermediği kentsel dönüşüm projesine müsade etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Öncelikli dönüşmesi gereken alandan başlayarak, inşallah etaplar halinde tüm şehirlerdeki riskli yapıların dönüşümünü sağlıyor olacağız." dedi.

Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra butona basarak, 1646 konutluk projenin temelini attı.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve vatandaşlar katıldı.

Abdullah Doğan
Anadolu Ajansı
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