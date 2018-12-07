1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorun gizli görüntülerini çeken şube müdürü tutuklandı

Ankara'da biri doktor biri tıp öğrencisi iki kadının gizlice görüntülerini çektiği belirlenen bir belediye çalışanı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklandı. Şüphelinin telefonunda söz konusu görüntülere de ulaşıldı. Tacizcinin savunması ise pes dedirtti: "Video programına sanırım elim dokundu, bilinçli olarak çekmedim"
07 Aralık 2018 19:15
Yazdır
Doktorun gizli görüntülerini çeken şube müdürü tutuklandı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, olay 6 Kasım sabah 08.00 sularında Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kafesinde meydana geldi. Kafede çay içen birinin çevredeki kadınların görüntüsü çektiğini gören kişi, şahsa tepki gösterdi. Bir ilçe belediyesinde şube müdürü olarak çalışan şüphelinin telefonunu alan kadınlardan biri kendi görüntülerini görünce durum polise bildirildi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan O.Ç. (40) adlı şüpheli polis merkezine götürüldü. Cep telefonu ile görüntüleri alınan kadınlara da ulaşılarak, ifadeleri alındı. Biri doktor, diğeri tıp öğrencisi iki kadın telefondaki görüntülerin kendilerine ait olduğunu belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"TELEFONDA GÖRÜNTÜLERİMİ GÖRDÜM"

Mağdur kadın Doktor Ö., olayı şöyle anlattı: "Olay günü sabah 08.45 sularında sigara içmek için kampus içerisinde bulunan kafeteryanın bahçesine oturdum. Telefonumla ilgilenirken, bir şahsın 'bırak o telefonu, sil o videoyu' diye başka bir şahsa bağırdığını görünce o tarafa baktım. Bağıran vatandaş bana dönerek, 'sizin videonuzu çekiyor" dedi. Şahsın yanına giderek, bunun doğru olup olmadığını sordum, 'öyle bir şey yok' dedi, 'O zaman telefonunu göster' dedim. Şifresini açarak bana verdi. Videoların içerisinde kendi görüntümü gördüm. Bunun üzerine polisi aradım. Rızam olmadan görüntülerimi çeken şahıstan şikayetçiyim" dedi.

"GÖRÜNTÜLER BANA AİT"

Görüntüleri inceleyen polis mağdurlardan diğerinin tıp öğrencisi E., olduğunu belirledi. Bunun üzerine E.'nin de ifadesine başvuruldu. Karakolda görüntülerin izletildiği E., "Görüntülerin bana ait olduğunu kesin olarak tespit ettim. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.

"SANIRIM VİDEO PROĞRAMINA ELİM DOKUNDU"

Şüpheli O.Ç.'nin savunması ise pes dedirtti. Suçlamaları kabul etmeyen O.Ç. kendini şu sözlerle savundu: "Ben bilinçli olarak kimsenin videosunu çekmedim. Telefonuma video programı indirmiştim. Bu video programına sanırım elim dokundu. Ne kafeterya da ne de yolda giderken kimsenin alt kısmının videosunu çekmedim. Telefonumun yanlışlığına uğradım. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim."

TUTUKLANDI

Savunmasına itibar edilmeyen O,Ç., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanan O.Ç., Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,873 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 30 yaralı
07 Aralık 2018 19:29		 Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu
07 Aralık 2018 18:50
Siirt'te trafik kazaları: 6 yaralı
07 Aralık 2018 18:14		 Çarşı izninde taksi çalan 2 er, ortalığı bir birine kattı
07 Aralık 2018 17:40
Sahte kimlikle e-Devlet üzerinden arsa dolandırıcılığı: 10 gözaltı
07 Aralık 2018 17:05		 Zabıta memuru, iki amirini öldürdü!
07 Aralık 2018 16:17
15 gün önce karakolluk olduğu kocası tarafından öldürüldü
07 Aralık 2018 15:31		 İstanbul'da, 2 polise 'rüşvet' gözaltısı
07 Aralık 2018 15:17
Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü
07 Aralık 2018 12:58		 Babaları cezaevinde olan torunlarını yurda vermek istemyior
07 Aralık 2018 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Sağlık Bakanlığı'ndan '30 dakika' açıklaması
Mucit öğretmen, evini 11 yıldır bu yöntemle ısıtıyor
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 2
üçü bir yerde 1
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 1
Game of Thrones 5
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
Manuel da Costa 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 4
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
uyumak istememek 3
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam