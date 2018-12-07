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Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
07 Aralık 2018 19:24
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Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın G-20 Zirvesi ve Güney Amerika ziyareti kapsamında yaptığı temaslar ile makamında gerçekleştirdiği kabullerle yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 30 Kasım-06 Aralık'ta PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 12 piyade tüfeği, bir tanksavar silahı (Law), 2 bin 727 muhtelif hafif silah mühimmatı, 168 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram A-4 patlayıcı madde, 7,5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 100 gram C-3 patlayıcı madde, 100 gram tahrip kalıbı, 3 el bombası, 7 muhtelif telsiz ele geçirildi ve 6 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 39 silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda 2 asker de yaralandı.

Hudutlardaki operasyonlarda ise 264 kilogram uyuşturucu, 900 litre kaçak akaryakıt, 19 bin 988 paket kaçak sigara, 20 muhtelif silah ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığı belirtildi.

- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen Özgür Suriye Ordusunca Azez-Cerablus arasındaki toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanı kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama,temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 586 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 294 mayın ve bin 647 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesinde de Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 2 Aralık 2018'de Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te 3 Aralık 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin beşincisini gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesiyle bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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