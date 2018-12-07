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Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 30 yaralı
Diyarbakır'da, belediye otobüsünün, kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 21 VF 040 plakalı pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 31 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4'ünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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