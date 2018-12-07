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Aracında bunları bulunduranlara ceza yazılacak
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile çocuklar, 'Ölümle tokalaşma' kampanyası kapsamında, emniyet kemeri sinyalini engelleyen tokaları kırdı. Vali Karaloğlu, 'Türk icadı' ya da 'ölüm tokası' olarak bilinen emniyet kemeri giriş kısmına takılan tokalar için 'Utanılacak bir şey' diyerek, bu tokayı üreten, satan, kullanan hatta aracının torpido gözünde bile bulunduran kişilere cezai işlem uygulanacağını söyledi
Emniyet kemeri sinyalini engelleyen, 'Türk icadı' 'ölüm tokası' olarak bilinen aparatı üreten, satan ve araçlarında bulunduranlara karşı Antalya'da 'Ölümle tokalaşma' sloganıyla kampanya başlatıldı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında; emniyet kemeri sinyalini susturan tokayı kullanan, üreten ve satanlar cezalandırılacak. Kampanyada çocuklar ise anne- babaları ve yakınlarına ait araçlarda gördükleri bu tokaları toplayıp, emniyet birimlerine teslim ettiğinde ödüllendirilecek.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki çocuklar ölüm tokaları'nı kırarak kullanılamaz hale getirdi. Çocuklarla beraber tokaları kırdı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen lansmanda, 'Ölümle tokalaşma' kampanyasının protokolü imzalandı. Vali Karaloğlu, çocukların, anne- babaları veya yakınlarının araçlarından topladıkları tokaları onlarla birlikte kırdı. Emniyet kemeri takılı olmayanların geçirdiği trafik kazalarından görüntülerin de izletildiği toplantıda Vali Karaloğlu, tokayı üreten ve satanlar hem de kullananlara karşı uyarılarda bulundu.
Hedefimiz ölümlü kazaları azaltmak
Vali Karaloğlu, trafik kazalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin, yaralandığının veya sakat kaldığının bir gerçek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '100 Günlük Eylem Planı'ndaki önemli hedeflerinden birinin, ülke genelinde trafik kazalarını ve bağlı ölüm- yaralanma olaylarını azaltmak olduğunu belirten Karaloğlu, kampanyanın bu eylem planının parçası olarak görülebileceğini söyledi.
Bu korkunç bir rakam
Antalya Valisi Münir Karaloğlu (sağda) 'ölüm tokası' olarak adlandırılan emniyet
tokasıyla ilgili yeni yaptırımların geleceğini duyurdu.
"Satan esnaf cinayetin ortağıdır"
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