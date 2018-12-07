2 bin 504 engellinin kamuda istihdamı sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayısının 53 bin 964'e ulaştığını bildirerek, "Müjdesini vermek isterim, yakın zamanda inşallah 2 bin 504 engelli kardeşimizin de tercih sürecini tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız." dedi.

Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kurulu, kamu çalışanlarının sorunlarını, demokratik anlayışa uygun olarak değerlendiren, katılımcı yönetim anlayışıyla ele alan ve ortak akılla çözülmesini sağlayan verimli bir platform olarak gördüğünü kaydetti.

Kamu çalışanlarına verilen örgütlenme hakkının kullanımını düzenleyen yasanın, 2001'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Selçuk, özellikle 2002'den sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Selçuk, bunlardan en önemlisinin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa Referandumu ile 2012'deki yasal düzenleme olduğunu söyledi.

Bu bağlamda ilki 2012'de olmak üzere toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini belirten Selçuk, kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak, son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduklarını hatırlattı.

Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurullarını, kamu görevlilerinin geneline ilişkin olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulunu yapılandırdıklarını ifade eden Selçuk, hükümetin paydaşlarla her koşul ve ortamda diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Kamu görevlileri sendikalarının görüş ve önerilerini dikkate alarak, personel politikasını yönlendirmeye büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Selçuk, personel politikalarını belirlerken "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

- "3,4 milyon kamu personeli ile hizmet sunuyoruz"

Milletin artan refahının bir yansıması olarak iş ve istihdam alanlarını genişletip, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve güvenilir kamu hizmetinin sunulmasını sağladıklarını ifade eden Selçuk, "İktidara geldiğimiz 2002'de 2,1 milyon kamu personeli mevcut iken, 2018 itibarıyla 3,4 milyon kamu personeli ile vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Son 16 yıllık dönemi göz önüne aldığımızda, sendika üyesi olan kamu görevlileri sayımız da yüzde 47,9'dan yüzde 67,3'e çıkmış durumda." dedi.

Niteliksel olarak da kamu personel sistemini geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, son 16 yılda din görevlisi sayısını yüzde 65, öğretmen sayısını yüzde 78, doktor sayısını yüzde 157, hemşire sayısını yüzde 303, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayısını yüzde 352 oranında artırdıklarını söyledi.

Bütçeden kamu görevlilerine ayrılan payı artırdıklarına dikkati çeken Selçuk, AK Parti iktidarı dönemini, kamu personel yönetiminde geçmişin kangren haline gelmiş sorunlarının hepsine el atılan dönem olarak niteledi.

Selçuk, hükümetleri döneminde Tasarrufu Teşvik Fonu'nda biriken paraların, nemalarıyla birlikte son kuruşuna kadar ödendiğini, Konut Edindirme Yardımı hesaplarının da tasfiye edilerek, bu Fonda biriken ve çalışanların alın teri olan paraların hak sahiplerine iadesinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bakan Selçuk, banka promosyonlarının 2007'den beri kamu çalışanlarına ödendiğine işaret etti.

- Düzenlemeler

Selçuk, 2011'de çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı kadro unvanında kurumdan kuruma değişen ücret uygulamasına son verildiğini ve kurumlar arası ücret dengesinin sağlandığını belirterek, diğer düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Önce 2005'de yürürlüğe konulan 5289 sayılı kanunla ve daha sonra da 2015'de imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarına iki kez ilave 1 derece verildi. 2006'da 5525 sayılı disiplin affına ilişkin kanun çıkarılarak memurların ve diğer kamu görevlilerinin disiplin suçları affedildi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçirildi. 2009'da 5892 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil ilan edildi.

Kamu personel yönetiminde genel olarak devlet sisteminin demokratikleşmesine uygun düzenlemeleri de yaptık. Anti-demokratik uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetler giderildi. Başta başörtüsü yasağı gibi memurlarımızın hafta sonu tatillerinde şehir dışına çıkmaması gibi çeşitli düzenlemelerin önüne geçtik."

- Engellilere yönelik düzenlemeler

İnsanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet olgusunu güçlendirdiklerini ifade eden Selçuk, ekonomi, siyaset ve sosyal politikalarda değer üreterek, insanı ve toplumu güçlendiren adımlar attıklarını söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarıyla her vatandaşa dokunan, sosyal iyileşmeyi sağlayan ciddi programları hayata geçirdiklerinin altını çizen Selçuk, engellilere yönelik yaptıkları çalışmaların örnek teşkil ettiğini belirtti.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek engelli kardeşlerimizin kamuda istihdamına özel önem veriyoruz. 2002'de göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 53 bin 964'e ulaşmış durumda. Ayrıca müjdesini vermek isterim. Yakın zamanda inşallah 2 bin 504 engelli kardeşimizin de tercih sürecini tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız."

Selçuk, engelli kamu görevlileri için mesleki uyum eğitimleri düzenlediklerini vurgulayarak, ayrıca engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarını iyileştirdiklerini, kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağladıklarını anımsattı.

Bakan Selçuk, engelli çocuğu olan ailelerin çocukları için verilen aile yardımı ödeneğinin de yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesini sağladıklarını belirtti.

- Şehit yakınlarına yönelik istihdam politikaları

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirilen istihdam politikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatlarıyla genişlettiklerini ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 34 bin 147'ye ulaştı. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 40 bin 462 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca hak sahiplerinin başvuru ve atanma süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler yaptık. Atamaların yılda iki kez değil sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık."

Selçuk, 2012'den önce istihdam hakkından sadece terörle mücadele kapsamında şehit olanların yakınları ve gazileri faydalanırken artık vazife malullerinin ve terörden zarar gören sivil vatandaşların da istihdam hakkından yararlanabildiğini, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını da birden ikiye çıkarttıklarını kaydetti.

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin istihdamına yönelik uygulamalara da değinen Selçuk, bu kapsamda bugüne kadar ataması yapılan genç sayısının 47 bin 275'e ulaştığını aktardı.

Bakan Selçuk, 2018'deki düzenlemeyle yılda bir defa yapılan atama sayısını da 3'e çıkardıklarını, bu kapsamda hak sahibi olan gençlerin artık öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlara atanabildiğini ifade etti.

Selçuk, "Ayrıca 2018 Aralık ayında bu kapsamda hak sahiplerinin atanması için 3 bin 274 kadro ilan edilmiştir. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin de atamalarını gerçekleştireceğiz. Hükümet olarak, gerek kamu personelimizin, gerek engelli vatandaşlarımızın, gerekse aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın emanetlerine her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.