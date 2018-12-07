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MHP'li Durmaz'dan yerel seçim açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkanı adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 Büyükşehirden Daha önce ifade edilen şekilde Ankara İstanbul ve İzmir de Aday göstermeyecektir" ifadesini kullandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.
30 Büyükşehirden Daha önce ifade edilen şekilde Ankara İstanbul ve İzmir de Aday göstermeyecektir" dedi.
Cumhur İttifakı'na ilişkin Durmaz, "Diğer Büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP' den oluşan Zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakının adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır." ifadesini kullandı.
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