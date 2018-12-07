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Tefecilik operasyonunda 'Gülen'e ait mendil' iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, çelik kasada kavanoz içerisinde FETÖ elebaşına ait olduğu değerlendirilen mendil bulundu
07 Aralık 2018 20:27
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Tefecilik operasyonunda 'Gülen'e ait mendil' iddiası

Alının bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapular, 80 bin değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çelik kasa içerisinde saklanmış mendil bulundu

Operasyonda ayrıca, bir evde çelik kasa içerisine konulan kavanozda saklanan ve FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendilin yanı sıra örgütün kapatılan gazetesinin dağıttığı kitaplar da bulundu.

Ekiplerin bunun üzerine soruşturmayı, şüphelilerin örgütün mali kaynaklarından olabileceği yönünde genişlettiği öğrenildi.

Ferdi Akıllı
Anadolu Ajansı
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