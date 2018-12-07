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Denizli'de öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril evinde ölü olarak bulundu
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Önder Çivril'den (50) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çivril'in, Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.
Banyoda hareketsiz halde bulunan Çivril'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çivril'in cenazesi, otopsi için PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, öğretim görevlisinin öğrencileri ve yakınları, evinin bulunduğu apartmanın önünde gözyaşı döktü.
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