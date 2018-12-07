1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vurulan köpeğin yardımına üniversiteliler koştu

Bartın'da av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan köpek, üniversite öğrencileri tarafından veterinere ulaştırıldı
07 Aralık 2018 20:51
Yazdır
Vurulan köpeğin yardımına üniversiteliler koştu

Bartın'da, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan köpeğe üniversite öğrencileri yardım eli uzattı.

Alınan bilgilere göre, Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü önünde, öğrenciler tarafından yaralı olduğu fark edilen sokakta yaşayan köpek veterinere götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kan izlerini takip ederek, Fakülte Caddesi'nde oturan M.S'nin bahçesine giren köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığını belirledi.

Karakola götürülen M.S'ye, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ arka ağından silahla yaralanan köpeğin üniversite öğrencileri tarafından kliniğe getirildiğini söyledi.

Saçmaların köpeğin ayağından çıkarıldığını belirten Kandıralı, "Köpeğin şu anda genel durumu iyi. Gereken işlemler yapıldı. Tedavisi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,259 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da hayvansever kadının açlık grevi
07 Aralık 2018 22:52		 Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi
07 Aralık 2018 22:29
Zonguldak'ta sağanak taşkına neden oldu
07 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
07 Aralık 2018 20:34
İZBAN'da grev kararı
07 Aralık 2018 20:22		 Komisyondaki o işçi nasıl geçindiğini anlattı
07 Aralık 2018 20:19
2 bin 504 engellinin kamuda istihdamı sağlanacak
07 Aralık 2018 19:52		 15 Temmuz gecesini kitabında anlatacak
07 Aralık 2018 19:49
Aracında bunları bulunduranlara ceza yazılacak
07 Aralık 2018 19:40		 Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
07 Aralık 2018 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan '30 dakika' açıklaması
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Mucit öğretmen, evini 11 yıldır bu yöntemle ısıtıyor
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
Adliye personeline 'ardışık arama' soruşturması: 62 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Game of Thrones 5
mazeret izni 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
tuğba kuruyemiş 1
en lezzetli yemek 8
dünya ahiret bacım 3
mehmet demirkol 3
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
münhasır 1
trendyol 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam