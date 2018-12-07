Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı

BELEDİYELERİN ATAYABİLİR MİYİZ SORUSUNA, CUMHURBAŞKANLIĞININ VERDİĞİ CEVAP Cumhurbaşkanlığı, büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1.Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi sorusuna ilişkin olarak, 68/B'de yer alan hükmü yazarak, yukardaki maddeye göre işlem yapın dedi.