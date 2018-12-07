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Zonguldak'ta sağanak taşkına neden oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, sağanak nedeniyle bir mahalleden geçen derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.
07 Aralık 2018 21:16
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Zonguldak'ta sağanak taşkına neden oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, sağanak nedeniyle bir mahalleden geçen derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'ndeki kayaç bir oyukta biriken sular, mağara içerisinden geçen doğal kanalların molozlarla tıkanması nedeniyle mahallenin ortasından geçen dereye aktı.

Derenin debisinin yükselmesi sonucu yaşanan taşkında civardaki yollar su altında kaldı, Kılıç Sokağı üzerinde ikamet eden bazı vatandaşların da evlerini su bastı.

Suların çekilmesinin ardından Çatalağzı Belediyesine bağlı iş makineleri bölgede çalışma başlattı.

Bölgede incelemelerde bulunup, vatandaşlarla görüşen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazasız belasız şekilde olayın atlatılmış gözüktüğünü söyledi.

"Burada bir problem var. Aşağı yukarı her yıl tekrarlanan biraz daha ufak su baskınları oluyormuş" diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl biraz daha büyükçe olmuş. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Bugüne kadar çözülememiş. Kazasız belasız baskın şimdi atlatılmış gözüküyor. Ama bu sorunun kaynağının çözülmesi gerekiyor. İlk fırsat bulduğumuz anda o işe bakacağız. Gereği ne ise yapılacak. Tesellimiz vatandaşımız zarar görmeden bu işin doğal haliyle atlatılmış olması. Birkaç su basan yerler var onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız."
Anadolu Ajansı
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