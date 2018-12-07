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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.
07 Aralık 2018 21:34
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda kontrol edildi. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen narkotik köpeği Alex de akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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