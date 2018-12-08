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8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
08 Aralık 2018 00:01
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8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda konuşacak.

- Yıldırım, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tarihi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ve Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Erzurum/13.15-17.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam Ekonomisinin Teorik ve Kurumsal Temelleri Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Beykoz Otizmli Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği yararına düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa, Belçika ve Hollanda'da "sarı yeleklilerin" düzenleyeceği protestolar izlenecek.

(Brüksel/Paris/Lahey)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Çingene Kızı mozaiklerinin Türkiye'ye getirilen parçalarının, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım programına katılacak.

(Gaziantep/11.00)
Anadolu Ajansı
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