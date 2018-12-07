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MHP, Alim Işık ve 3 ilçenin belediye başkan adayını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı, Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık ile Pazarlar, Domaniç ve Dumlupınar ilçe belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi.
07 Aralık 2018 22:02
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MHP, Alim Işık ve 3 ilçenin belediye başkan adayını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı, Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık ile Pazarlar, Domaniç ve Dumlupınar ilçe belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, vatandaşların hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için yerel seçimlerin tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti.

MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, "Hiçbir zaman bu memleketin ekmeğini yemiş bir evladı olarak benim ve birlikte çalışacağım MHP gönül erlerinin hiç birinden bu memleket için hayırın dışında bir söz duymayacaksınız.Biz inşallah bu dönem daha önce de hazırlamış olduğumuz projelerimiz vardı. Bunlara daha yenilerini ekleyerek ay sonuna kadar proje paketlerimizi hazırlayacağız. Diğer adaylar projelerini açıkladıktan sonra Kütahya için çeyiz sandığımızda biriktirdiğimiz 15 yıllık sevdanın ürünleri projelerimizi tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonrası için inanıyorum ve iddia ediyorum; Kütahya'mız bugüne kadar görmediği her türlü güzelliği görecek ona layık çok değerli bir ilimiz. Takdiri ilahi er ya da geç tecelli edecektir. Biz, sadece milletimizin helal, hayırlı oylarına talip olduk, aldık ve bugüne kadar hizmet etmekten de onur duyduk. Rabbim bize hayırlı olanı nasip eylesin. Kütahya'mıza güzellikleri yaşatmayı nasip eylesin" diye konuştu.

Pazarlar Belediye Başkanı ve adayı Cavit Erdoğan, Dumlupınar Belediye Başkanı ve adayı Niyazi Tezcan ve Domaniç Belediye Başkanı ve adayı Sahvet Ertürk de birer konuşma yaparak, yerel seçimleri ilçelerinde tekrar kazanacaklarını dile getirdiler.

Aday tanıtım tanıtım toplantısına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, sanatçı Petek Dinçöz ve partililer katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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