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Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Irak'ın eski Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonla görüştü.
Çavuşoğlu, ayrıca Irak'ın eski Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
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